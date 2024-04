Xavi Hernandez ha cambiato idea e ha detto che allenerà il Barcellona per un’altra stagione, fino al 2025

Mercoledì sera l’allenatore spagnolo Xavi Hernandez ha detto che resterà al Barcellona per almeno un altro anno, fino al 2025. È una decisione abbastanza sorprendente, perché lo scorso 27 gennaio Xavi aveva annunciato che alla fine di questa stagione si sarebbe dimesso. Da quell’annuncio, il Barcellona paradossalmente ha cominciato ad andare meglio: nel campionato spagnolo vinto sette partite e ne ha pareggiate due, prima di perdere domenica scorsa contro il Real Madrid, mentre in Champions League è arrivato fino ai quarti di finale (poi persi contro il Paris Saint-Germain).

Forse per via di questi buoni risultati Xavi, che ha 44 anni e lo scorso anno vinse il campionato con il Barcellona, ha deciso di ripensarci. Durante la conferenza stampa, mercoledì sera ha parlato assieme al presidente del club Joan Laporta: «Resto perché sento l’appoggio di tutti, club, giocatori, tifosi. Non è una questione di ego né di denaro, ma di fiducia», ha detto.

