È morto Caleb Carr, scrittore tra le altre cose di “L’alienista”

Giovedì è morto lo scrittore statunitense Caleb Carr, autore tra le altre cose del bestseller L’alienista, uscito nel 1994 e tradotto in decine di paesi tra cui l’Italia, e da cui più recentemente è stata tratta l’omonima serie tv distribuita da Netflix. Aveva 68 anni e il fratello, Ethan Carr, ha fatto sapere che era malato di cancro.

L’alienista è un romanzo thriller che racconta la storia di uno psichiatra infantile che si mette a indagare su una serie di omicidi con metodi di criminologia ai tempi ritenuti poco ortodossi: fu un immediato successo e lo fu poco dopo anche L’angelo delle tenebre, che riprendeva gli stessi personaggi del primo libro. Oltre ai romanzi, Carr si è dedicato a lungo a scrivere articoli e libri su questioni militari e legate al tema della sicurezza. In particolare il suo saggio The Lessons Of Terror: A History of Warfare Against Civilians, scritto dopo l’attentato alle Torri Gemelle, ricevette molti apprezzamenti e molte critiche e fu per questo un grande successo negli Stati Uniti.