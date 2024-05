L’allenatore di calcio Claudio Ranieri lascerà il Cagliari a fine stagione

Claudio Ranieri ha annunciato che al termine della stagione lascerà il ruolo di allenatore del Cagliari, squadra di calcio che allena dallo scorso anno. La decisione è stata presa di comune accordo con la società.

Ranieri ha 72 anni ed era arrivato a Cagliari a metà della scorsa stagione, quando la squadra era in grosse difficoltà a metà classifica in Serie B, ed era riuscito a farla promuovere in Serie A vincendo i playoff contro il Bari. Quest’anno invece il Cagliari ha ottenuto la salvezza matematica in Serie A alla penultima giornata, domenica scorsa, vincendo contro il Sassuolo.

Il Cagliari era stata la prima squadra di Ranieri da allenatore nel calcio professionistico e in due anni l’aveva portata dalla Serie C alla Serie A. Quando l’anno scorso aveva accettato di tornare ad allenarla aveva detto che sarebbe stata la sua ultima esperienza da allenatore di club in carriera, ma per ora non lo ha confermato. In un messaggio video pubblicato sui canali social del Cagliari, Ranieri ha detto: