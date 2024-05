A San Severo, in provincia di Foggia, 12 persone sono rimaste ferite per il cedimento di una giostra in un luna park

Lunedì sera a San Severo, in provincia di Foggia, una giostra di un luna park ha avuto un guasto e ha fatto cadere diverse persone, causando 12 feriti, di cui 9 minori: nessuno sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto scrivono i giornali locali. L’incidente è avvenuto durante la festa patronale, in un luna park allestito in via Fortore. La giostra era del tipo a caduta libera, in cui cioè un carrello a cui sono agganciati dei seggiolini sale e scende velocemente: in base alle prime ricostruzioni un cavo che teneva il carrello si sarebbe sganciato mentre i seggiolini erano a circa 10 metri di altezza, facendoli cadere a terra senza freno. La giostra è stata posta sotto sequestro e la polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.