Diverse persone sono state accoltellate lunedì in una scuola elementare in Cina, nella città di Guixi (circa 600 chilometri a sud di Shanghai): due persone sono state uccise e 10 ferite. La polizia ha fermato una donna di 45 anni, sospettata di aver compiuto l’attacco con un coltello da cucina. Le motivazioni dell’attacco e l’età delle persone colpite non sono ancora state rese note.