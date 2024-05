In Afghanistan ci sono state nuove inondazioni per le forti piogge: sono morte almeno 50 persone

Nella zona centrale dell’Afghanistan, nella provincia di Ghor, almeno 50 persone sono morte per le improvvise inondazioni causate dalle nuove forti piogge di questi giorni. Già la scorsa settimana in Afghanistan erano morte più di 300 persone sempre a causa di inondazioni dovute alle piogge. Le autorità provinciali hanno detto che ci sono anche diverse persone disperse, anche se per il momento non è possibile stimare quante, e che le inondazioni hanno distrutto almeno 2mila case e ucciso migliaia di animali. Le strade che portano a Firozkoh, città di circa 150mila abitanti che è il capoluogo della provincia, sono state tutte interrotte dagli allagamenti, e in città ci sono alcune migliaia di negozi allagati.

Il servizio meteorologico dell’Afghanistan ha avvertito che potrebbero esserci ancora piogge molto intense e quindi inondazioni in tutto il paese. Al momento è ancora impossibile raggiungere via terra la provincia di Baghlan, che è nel nord ed è stata la più colpita dalle piogge della scorsa settimana.