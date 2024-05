Chico Forti, condannato all’ergastolo in Florida nel 2000, è uscito dal carcere di Miami in vista del trasferimento in Italia

Chico Forti, l’uomo italiano condannato all’ergastolo in Florida (Stati Uniti) nel 2000, è uscito dal carcere di Miami e sarà presto trasferito in Italia. Lo dice il sito del Florida Department of Corrections, l’agenzia statale che si occupa del sistema carcerario, che indica come data di scarcerazione il 15 maggio. Forti ora si trova sotto la custodia dell’agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, in vista del suo trasferimento in Italia, annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso 1° marzo. Non è chiaro quando Forti verrà trasferito, ma la procedura dovrebbe richiedere almeno un paio di settimane.

Del caso di Enrico Forti (detto “Chico”), imprenditore e produttore cinematografico di Trento, si parlò molto sia durante il processo che negli anni successivi. Fu arrestato nel 1998 per l’omicidio di un cittadino statunitense, Dale Pike, figlio di un uomo con il quale Forti era in trattativa per l’acquisto di un hotel a Ibiza. La gestione del caso, sia nella parte delle indagini che in quella del processo, fu però molto contestata e controversa, e molti accusarono le autorità americane di non avere rispettato i diritti di Forti.