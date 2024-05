Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annullato tutti gli impegni all’estero, in seguito all’offensiva russa a Kharkiv

Mercoledì il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha deciso di rinviare i viaggi all’estero che aveva in programma nelle prossime settimane, incluse le visite diplomatiche in Spagna e Portogallo che si sarebbero dovute tenere questa settimana.

L’ufficio del presidente ha detto che Zelensky in queste ore sta tenendo costanti riunioni con tutti i massimi vertici dell’esercito ucraino per discutere della recente nuova grossa offensiva russa nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese. Negli ultimi giorni almeno nove cittadine ucraine sono state conquistate dall’esercito russo, ma l’obiettivo principale dei russi potrebbe essere Kharkiv, che è la capitale della regione omonima, la seconda città più grande dell’Ucraina (ci vivono ancora più di 1 milione e 300mila persone) e un importante centro industriale. Alcuni analisti ipotizzano inoltre che la Russia stia utilizzando l’offensiva a Kharkiv per costringere l’Ucraina a spostare parte dei propri soldati dai fronti nel Donbass, dove si concentrano gli interessi russi e la situazione della guerra è in stallo da tempo.

Il governo spagnolo e quello portoghese hanno confermato che le visite sono state annullate ma non hanno fornito ulteriori spiegazioni in merito. In Spagna Zelensky avrebbe dovuto firmare un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza con il primo ministro Pedro Sanchez, oltre a incontrare il re spagnolo Felipe VI.

