Almeno 8 persone sono morte in un incidente stradale su un’autostrada della contea di Marion, in Florida, negli Stati Uniti

Su una strada della contea di Marion, in Florida, negli Stati Uniti, un autobus che trasportava alcuni lavoratori agricoli si è scontrato con un camion e poi è finito fuori strada, cadendo su un fianco: sono morte almeno otto persone e ci sono una quarantina di feriti, otto dei quali in condizioni gravi. A bordo dell’autobus c’erano 53 persone, dirette verso una fattoria di Dunnellon, nel nord est del paese.

L’incidente è avvenuto a una settantina di chilometri dalla città di Gainesville, sulla Statale 40, strada a due corsie: secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, il camion e l’autobus stavano viaggiando in direzioni opposte. Per ragioni ancora non chiare il camion si sarebbe spostato verso l’altra corsia, scontrandosi con l’autobus. Dopo lo scontro, l’autobus avrebbe sbandato, sfondando la recinzione della strada e girandosi su un fianco in un campo lì di fianco.