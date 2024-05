Lunedì attorno alle 16 l’aeroporto di Bologna è stato chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza: secondo quello che ha scritto l’agenzia di stampa ANSA la chiusura è dovuta al fatto che la polizia di frontiera aerea avrebbe trovato una pistola in una valigia. Al momento non si sa altro, se non che diversi voli sono stati cancellati o indirizzati verso destinazioni alternative. Non è chiaro quanto durerà la chiusura.