Il cestista serbo Nikola Jokić ha vinto il premio di miglior giocatore della NBA, per la terza volta in carriera

Il cestista serbo Nikola Jokić ha vinto il premio di MVP (Most Valuable Player, di fatto il miglior giocatore) della stagione regolare della NBA, il più importante campionato di basket al mondo. Jokić ha 29 anni, gioca nei Denver Nuggets dal 2015 ed è stato eletto MVP per la terza volta in carriera (dopo il 2021 e il 2022).

Jokic, che con i Nuggets ha vinto il campionato NBA lo scorso anno, è il nono giocatore nella storia della lega a essere eletto per tre volte MVP: gli altri sono stati Kareem Abdul-Jabbar (6 volte), Michael Jordan (5), Bill Russell (4), LeBron James (4), Larry Bird (3), Wilt Chamberlain (3), Magic Johnson (3) e Moses Malone (3). Attualmente i Nuggets stanno giocando le semifinali della Western Conference dei playoff contro i Minnesota Timberwolves, e hanno perso le prime due partite.

