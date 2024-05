Nei giorni scorsi un soldato statunitense è stato arrestato in Russia, in circostanze ancora poco chiare. La notizia dell’arresto è stata data inizialmente lunedì da diversi giornali, e poi confermata dal governo statunitense. Il soldato si chiama Gordon Black, e prima dell’arresto era di stanza in Corea del Sud. È stato arrestato il 2 maggio nella città russa di Vladivostok, che si trova a un centinaio di chilometri dal confine con la Corea del Nord.

Secondo quanto riferito da alcuni funzionari del governo statunitense a diversi giornali in forma anonima, Black era andato in Russia nei giorni precedenti per un viaggio personale, ed è stato arrestato con una non meglio specificata accusa di furto ai danni di una donna. Il portavoce per la sicurezza nazionale statunitense John Kirby ha detto di essere a conoscenza dei fatti, ma non ha fornito maggiori dettagli al riguardo. In Russia ci sono diversi cittadini statunitensi in arresto, tra cui soprattutto Paul Whelan, ex marine arrestato nel 2018 per presunto spionaggio, e Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal arrestato nel marzo del 2023 con accuse di spionaggio ritenute false e pretestuose da molti paesi e osservatori indipendenti.