È morto a 89 anni il giornalista francese Bernard Pivot, molto noto per una popolare trasmissione televisiva sui libri

È morto a 89 anni Bernard Pivot, giornalista e critico letterario francese molto noto in Francia per aver condotto per diversi anni una popolare trasmissione televisiva dedicata alla divulgazione della letteratura. Pivot nacque a Lione nel 1935 e iniziò a lavorare come giornalista nel 1958, collaborando con il supplemento letterario del quotidiano Le Figaro. Dopo quell’esperienza cominciò prima a lavorare in radio, e poi nel 1974 iniziò a condurre in televisione un programma sui libri, “Apostrophes”, che andò in onda fino al 1990 sul canale pubblico Antenne 2. Il programma, in cui si alternavano discussioni su libri e temi di letteratura e interviste a scrittori, ebbe un grandissimo successo in Francia, e contribuì alla fama di Pivot.