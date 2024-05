Almeno due persone sono state uccise in un attacco armato in un ospedale di Zhaotong, nel sud della Cina

Martedì è stato compiuto un attacco con un’arma da taglio in un ospedale di Zhaotong, città della provincia dello Yunnan, nel sud della Cina, e due persone sono state uccise. Le informazioni sono ancora poche, ma secondo i media cinesi l’attacco è stato compiuto intorno alle 13:20 locali (le 7:20 italiane) e avrebbe causato anche più di venti feriti. Il canale televisivo cinese Guizhou TV ha detto che è stata arrestata una persona sospettata di aver compiuto l’attacco, ma per ora non ci sono conferme ufficiali.