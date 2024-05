In Kenya le grosse inondazioni delle ultime settimane hanno causato più di 200 morti

Domenica le autorità del Kenya hanno detto che le grosse inondazioni che ci sono state nel paese nelle ultime settimane hanno causato almeno 228 morti. Le inondazioni erano cominciate a fine aprile dopo forti piogge che avevano provocato, tra le altre cose, l’allagamento delle principali autostrade intorno alla capitale Nairobi, dove vivono più di 4 milioni di persone, limitando molto la possibilità per i cittadini di muoversi e allontanarsi.

Secondo il governo, 72 persone risultano ancora disperse e più di 200mila hanno dovuto lasciare le loro case. Nelle ultime settimane ci sono state grosse inondazioni anche in altri paesi dell’Africa orientale, meno estese che in Kenya, perlopiù in Tanzania e Burundi.