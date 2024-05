È morto a 79 anni l’attore Bernard Hill, noto per aver interpretato re Théoden in due film della saga del Signore degli Anelli

È morto domenica a 79 anni Bernard Hill, l’attore britannico noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del re Théoden Ednew nel secondo e nel terzo film della saga del Signore degli Anelli e quello di Edward Smith in Titanic.

Hill crebbe a Manchester, in Inghilterra, dove frequentò la Manchester Polytechnic School of Theatre, una prestigiosa scuola di recitazione locale, insieme al futuro collega Richard Griffiths. Diventò famoso in patria agli inizi degli anni Ottanta, interpretando Yasser Hughes nella serie Boys from the Blackstuff, prodotta da BBC.

Ottenne il suo primo ruolo di rilievo nel 1997, quando James Cameron lo scelse per interpretare Edward Smith, il comandante della nave, in Titanic. Due anni dopo lavorò con Clint Eastwood in Fino a prova contraria, e nel 2002 con Peter Jackson, interpretando il re Théoden Ednew Il Signore degli Anelli – Le due torri, ruolo che avrebbe mantenuto anche nel successivo Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003). Nel corso della sua carriera, Hill ha recitato anche in I ragazzi di Clare, Gothika (2003) e Wimbledon (2004).