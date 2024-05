Nel Regno Unito i Laburisti hanno vinto con enorme distacco le elezioni suppletive di Blackpool

Il partito Laburista ha vinto le elezioni suppletive per un seggio alla Camera dei Comuni britannica (il ramo elettivo del Parlamento, l’altra è la Camera dei Lord): il partito Conservatore al governo ha perso con un margine molto ampio, il terzo più grande mai registrato in un collegio dalla Seconda guerra mondiale. Chris Webb è stato eletto nel collegio Blackpool South con il 58,9 per cento dei voti, contro il 17,5 dei Conservatori. Il terzo partito, il Reform UK, erede del Brexit Party e con posizioni di destra radicale, ha preso il 16,9 per cento, un risultato vicino a quello del partito del primo ministro Rishi Sunak. È la quinta elezione suppletiva negli ultimi 18 mesi che il partito Laburista vince con oltre 20 punti percentuali di vantaggio.

Giovedì si è votato anche per 2.600 seggi in 107 consigli comunali in Inghilterra, per 10 sindaci e per 37 Commissari per la polizia e il crimine (PCC), cioè dei supervisori per la pubblica sicurezza legati ai distretti di polizia, in Inghilterra e Galles. I risultati completi e definitivi arriveranno solo nel weekend, ma nel terzo dei comuni che hanno chiuso lo spoglio hanno vinto quasi ovunque i Laburisti, con risultati deludenti per i Conservatori e qualche buon risultato locale per il partito dei Verdi.

L’unica significativa vittoria dei Conservatori è stata la rielezione del sindaco dell’area di Tees Valley (che comprende Darlington, Hartlepool, Middlesbrough, Cleveland e Stockton-on-Tees): Ben Houchen, che poteva contare su una consolidata popolarità personale, aveva fatto una campagna elettorale quasi da “indipendente”.

– Leggi anche: Essere Conservatori è un problema nelle elezioni locali del Regno Unito