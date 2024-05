Almeno 29 persone sono morte a causa di gravi inondazioni nel sud del Brasile

Almeno 29 persone sono morte e 60 risultano disperse in seguito alle gravi inondazioni degli ultimi giorni nello stato del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. La situazione peggiore si è verificata nella zone intorno al fiume Guaiba, vicino a Porto Alegre, dove la forte pioggia ha provocato esondazioni in varie aree. Le autorità locali hanno detto che quasi 3.400 persone di oltre 100 comuni sono state trasferite in alloggi di emergenza. In alcune aree, le inondazioni sono così gravi che intere città sono rimaste completamente isolate, con strade e ponti distrutti. Giovedì inoltre una diga per una piccola centrale idroelettrica è collassata, lasciando oltre 300mila persone senza elettricità.