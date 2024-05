Il calciatore Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi dalla Federazione inglese per il caso delle scommesse

Il 23enne calciatore italiano del Newcastle Sandro Tonali, che fino alla scorsa stagione giocava nel Milan, ha ricevuto una squalifica di due mesi dalla Football Association, la federazione calcistica inglese, per aver violato le regole sulle scommesse. La squalifica è stata “sospesa”, quindi non verrà applicata se il giocatore non commetterà altre violazioni. Ha ricevuto anche una multa da 20mila sterline (circa 23.300 euro).

Lo scorso ottobre Tonali era stato squalificato per 10 mesi dalla Figc, la Federazione calcistica italiana, per aver scommesso su alcune partite di calcio, cosa che è vietata a chi fa il calciatore di professione. I fatti riguardavano il suo periodo al Milan, dove giocò dal 2020 al 2023: Tonali sta scontando in questa stagione la squalifica, recepita anche dalla federazione inglese. A marzo, però, la Football Association ha accusato Tonali di aver scommesso oltre 100mila euro anche tra agosto e ottobre del 2023, quando era già diventato un calciatore del Newcastle: la sentenza di oggi si riferisce a quest’ultima violazione. Tonali finirà di scontare i 10 mesi di squalifica il prossimo 27 agosto: se non commetterà altre violazioni, sarà quindi disponibile a partire dalla prossima stagione.

