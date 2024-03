Anche la Federazione del calcio inglese ha accusato il giocatore Sandro Tonali di aver fatto scommesse illecite sulle partite

La English Football Association (FA, la federazione ufficiale del calcio inglese) ha accusato il giocatore italiano del Newcastle Sandro Tonali di condotta illecita, a causa di oltre 50 scommesse che avrebbe fatto tra agosto e ottobre del 2023 in violazione delle norme della federazione (i calciatori di professione non possono scommettere sul calcio). Il Newcastle ha scritto su X (Twitter) di essere a conoscenza delle accuse presentate contro Tonali, ma non di poter offrire ulteriori commenti.

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules. Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club's full support. Due to this ongoing process, Sandro and… pic.twitter.com/x62qU4hx5A — Newcastle United FC (@NUFC) March 28, 2024

Lo scorso ottobre Tonali, che in precedenza giocava al Milan, aveva già ricevuto una squalifica di dieci mesi da parte della Federcalcio italiana (FIGC) sempre per aver scommesso illecitamente su alcune partite di calcio. In seguito a un patteggiamento la FIGC aveva imposto anche otto mesi di prescrizioni alternative, che comprendono attività terapeutiche contro la dipendenza dal gioco d’azzardo. A luglio Tonali aveva lasciato il Milan per andare al Newcastle, ma le sanzioni sono comunque valide.