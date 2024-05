Il fondatore ed ex leader del partito di estrema destra greco Alba Dorata potrà uscire dal carcere in anticipo

Un tribunale greco ha stabilito che Nikos Michaloliakos, fondatore ed ex leader del partito greco di estrema destra Alba Dorata, potrà uscire dal carcere in anticipo. Michaloliakos era stato condannato a 13 anni di carcere nell’ottobre del 2020, quando il tribunale di Atene stabilì che Alba Dorata aveva agito come un’organizzazione criminale. Furono condannati anche altri cinque leader del partito, con pene tra i cinque e i sette anni.

Alba Dorata era un partito politico greco di estrema destra dalle idee neonaziste e xenofobe. Fu fondato nel novembre del 1993, ma divenne rilevante in particolare dopo la crisi finanziaria del 2008, riuscendo anche a risultare il terzo più votato alle elezioni del 2015 nel paese. Si sciolse nel 2020, proprio in seguito alle condanne.

Michaloliakos dovrà comunque risiedere nella regione greca dell’Attica (quella di Atene), dovrà presentarsi alla polizia una volta al mese e non potrà parlare con nessun’altra persona accusata nel processo con il quale fu condannato. L’accusa ha già detto che farà ricorso contro la decisione del tribunale di rilasciarlo in anticipo.

