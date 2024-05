Il parlamento della Corea del Sud ha approvato la creazione di una nuova commissione d’indagine sulla strage di Halloween del 2022

Il parlamento unicamerale della Corea del Sud ha approvato all’unanimità una legge per creare una nuova commissione d’indagine indipendente sulla strage di Halloween del 2022, nella quale morirono 158 persone. Per entrare in vigore la legge dovrà essere firmata dal presidente Yoon Suk-yeol, che si è già detto favorevole.

La commissione dovrà investigare sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla strage e stabilire i responsabili: sarà composta da nove persone, ed entro 15 mesi dovrà presentare i propri risultati alle autorità governative competenti. Queste avranno tre mesi di tempo per condurre altre indagini sulle persone indicate come responsabili dalla commissione indipendente.

A gennaio del 2023 una prima indagine speciale aveva attribuito le responsabilità della strage alla polizia e ai servizi di emergenza locali, accusati di negligenza per non aver pianificato in modo consono le misure di sicurezza per i festeggiamenti di Halloween. Lo scorso gennaio il presidente Yoon si era opposto all’avvio di nuove indagini, ma negli ultimi mesi ha cambiato posizione, anche a causa della pesante sconfitta subíta dal suo partito alle elezioni di aprile.

La sera del 29 ottobre del 2022 circa 130mila persone si riunirono nel quartiere Itaewon di Seul, la capitale della Corea del Sud, per festeggiare il primo Halloween dopo la fine delle restrizioni per la pandemia di Covid-19. Dato che l’evento non aveva un organizzatore unico, non erano state predisposte le misure di sicurezza necessarie per i grandi eventi del genere e uno degli stretti vicoli del quartiere l’eccessiva affluenza di persone provocò la strage. Centinaia di persone rimasero schiacciate, ammassate l’una sopra l’altra: la maggior parte di loro morì per asfissia.