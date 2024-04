Il Paris Saint–Germain ha vinto la Ligue 1, il campionato francese di calcio

Dopo la sconfitta del Monaco per 3 a 2 contro il Lione di domenica sera, il Paris Saint–Germain (PSG) ha matematicamente vinto la Ligue 1, il campionato francese di calcio. A tre giornate dalla fine il Monaco, squadra seconda in classifica, è infatti seconda a 58 punti, mentre il PSG è primo a 70.

Si tratta del dodicesimo scudetto per il PSG, il terzo consecutivo e il decimo negli ultimi dodici anni: la sua serie di vittorie era stata interrotta nel 2016-2017 dal Monaco, e nel 2020-2021 dal Lille. Il primo maggio il PSG giocherà in trasferta contro il Borussia Dortmund il primo turno delle semifinali di Champions League, la competizione per club più importante al mondo, che finora non ha mai vinto.