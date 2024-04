Carlo Calenda si candiderà alle elezioni europee

Domenica Carlo Calenda, senatore e segretario del partito di centro Azione, ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee, e che sarà capolista del partito in tutte le cinque circoscrizioni italiane. Lo ha detto in una nota inviata alle agenzie di stampa, in cui ha annunciato anche la candidatura della deputata di Azione Elena Bonetti.

Calenda ha detto che, in un primo momento, non aveva pensato di partecipare alle elezioni europee, ma che ha deciso di farlo dopo le candidature di Elly Schlein, Antonio Tajani e soprattutto Giorgia Meloni, perché «la discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista, cambiano completamente lo scenario».

Le elezioni europee servono a eleggere i membri del Parlamento Europeo: l’Italia ha diritto a eleggere 76 eurodeputati e per le elezioni europee viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti: si voterà sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.