Gli Stati Uniti manderanno altri missili Patriot all’Ucraina

Venerdì il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha annunciato un nuovo insieme di aiuti militari all’Ucraina del valore di 6 miliardi di dollari, che comprenderà tra le altre cose nuovi missili per i sistemi Patriot, che sono tra i più sofisticati sistemi di difesa aerea a disposizione dell’Occidente. Nei mesi scorsi gli Stati Uniti erano stati il primo paese occidentale a inviare sistemi Patriot all’Ucraina, seguiti poi da Germania e Paesi Bassi. Da tempo però il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede che ne vengano mandati altri per resistere agli attacchi russi, e nello specifico ne ha chiesti 25 addizionali. Per ora i nuovi aiuti annunciati da Lloyd Austin non comprendono nuovi sistemi Patriot, ma solo missili utilizzabili con quelli già a disposizione dell’Ucraina.