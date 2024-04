La Russia ha trasferito a Gazprom la gestione della filiale russa della società italiana Ariston

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto con cui ha traferito all’azienda energetica statale Gazprom la gestione della filiale russa di Ariston Thermo Group, una società italiana proprietaria del marchio di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione Ariston, e di quella della tedesca Bosch.

Il decreto è stato firmato sulla base di una regola introdotta lo scorso anno in Russia, secondo cui il governo può decidere di sequestrare i beni di aziende di paesi considerati «ostili». Sempre sulla base di quella regola, lo scorso luglio la Russia aveva deciso che le filiali russe del produttore di yogurt Danone e della società di birra Carlsberg sarebbero dovute passare in gestione allo stato russo. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha risposto alla decisione di Putin convocando l’ambasciatore russo in Italia per chiedere chiarimenti sulla vicenda.