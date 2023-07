La Russia ha preso il controllo delle filiali russe del produttore di yogurt Danone e della società di birra Carlsberg

Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso che le filiali russe del produttore di yogurt Danone e della società di birra Carlsberg devono passare «in gestione temporanea» dello stato russo. La decisione è stata presa sulla base a una nuova regola introdotta a inizio anno in Russia in base alla quale il governo può decidere di sequestrare i beni di aziende di «paesi ostili».

Danone e Carlsberg stavano vendendo le loro attività in Russia da mesi. Danone ha detto che sta raccogliendo maggiori informazioni su quello che sta succedendo e ha specificato che prenderà le misure necessarie per proteggere i diritti degli azionisti. Carlsberg ha detto di non aver ricevuto alcuna informazione ufficiale dalle autorità russe: il mese scorso aveva firmato un accordo per vendere Baltika Breweries – la propria succursale russa – ma non aveva ancora completato l’affare.

Pubblicità

Ora le due aziende sono state poste sotto il controllo dell’agenzia russa Rosimushchestvo. La stessa cosa era successa ad aprile a due aziende che si occupano di energia, la tedesca Uniper e la finlandese Fortum.