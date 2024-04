Il ministro dell’Agricoltura ucraino Mykola Solskyi è stato arrestato e liberato su cauzione, con l’accusa di corruzione

Venerdì il ministro dell’Agricoltura ucraino Mykola Solskyi è stato arrestato e successivamente liberato dopo il pagamento di una cauzione, nell’ambito di un’inchiesta in cui è indagato per corruzione. Solskyi, che ha 44 anni ed è ministro dal marzo del 2022, è accusato di essersi appropriato illegalmente di terreni statali per un valore di oltre 6,5 milioni di euro tra il 2017 e il 2021, quando era a capo di una grande azienda agricola e al tempo stesso membro del parlamento. Dopo che era stata diffusa la notizia dell’inchiesta su di lui, condotta dall’agenzia nazionale anticorruzione dell’Ucraina, Solskyi aveva presentato le proprie dimissioni da ministro, che dovranno però essere approvate nel corso della prossima riunione plenaria del parlamento per essere effettive.