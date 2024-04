Britney Spears si è accordata con il padre in una causa sul pagamento delle spese legate alla tutela legale della cantante

La cantante statunitense Britney Spears si è accordata con il proprio padre per mettere fine alla disputa legale che andava avanti tra loro dalla fine della conservatorship, lo strumento di tutela legale con cui per 11 anni James Spears aveva controllato il patrimonio della figlia e molti aspetti della sua vita. La causa tra i due riguardava il pagamento delle spese legali affrontate da James Spears per i processi sulla conservatorship (complessivamente 2 milioni di dollari), ma anche i guadagni ottenuti dall’uomo durante gli anni della tutela legale. Non sono state diffuse informazioni aggiuntive sui termini dell’accordo, che dovrebbe essere la fine delle vicende legali tra Britney Spears e suo padre.

