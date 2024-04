Quasi tutti i giornali nazionali di oggi hanno in prima pagina le manifestazioni e le celebrazioni che ci sono state ieri per il 25 aprile, Festa della Liberazione: alcuni danno molto spazio in particolare a quella che si è svolta a Milano, per via di piccoli scontri avvenuti tra il corteo della Brigata Ebraica (un corpo di volontari ebrei inquadrati nell’esercito britannico, che partecipò alla campagna di liberazione dell’Italia) e manifestanti filo palestinesi. Tra le altre notizie ci sono l’annuncio da parte di Matteo Salvini della candidatura del generale Roberto Vannacci alle elezioni europee con la Lega, e l’annullamento da parte di un tribunale di New York di una condanna per violenze sessuali nei confronti di Harvey Weinstein, il celebre produttore cinematografico statunitense, a causa di alcuni errori nel processo.