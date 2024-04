Il fondo di investimento L Catterton acquisterà la maggioranza della società italiana di cosmetica Kiko Milano

Il fondo di investimento L Catterton, posseduto in piccola parte dalla multinazionale del settore del lusso LVMH, ha annunciato che acquisterà la maggioranza delle quote della società italiana di cosmetica Kiko Milano (anche nota solo come Kiko).

Kiko Milano è stata fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi, imprenditori immobiliari proprietari tra le altre cose del centro commerciale OrioCenter e della squadra di calcio dell’Atalanta. Al momento non è stato comunicato il valore dell’operazione, che secondo fonti vicine alle due società dovrebbe essere di circa 1,05 miliardi di euro: Antonio Percassi dovrebbe rimanere presidente di Kiko Milano.

