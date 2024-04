Domenica per la prima volta una partita di Serie A sarà arbitrata da sole donne

Per la prima volta nella storia della Serie A, il massimo livello del campionato professionistico di calcio italiano, una partita sarà diretta da una terna arbitrale composta da sole donne: lo ha comunicato l’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri. La partita è Inter-Torino, valida per la 34esima giornata di campionato: sarà diretta dall’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi, e la terna sarà completata dalle due assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

Ferrieri Caputi ha 34 anni ed è laureata in Sociologia e ricerca sociale. Si è formata nella sezione AIA di Livorno e arbitra tra i professionisti dalla stagione 2020/2021. Da allora è stata la seconda donna ad arbitrare una partita di Serie B (dopo Maria Marotta) e la prima in assoluto a dirigere una squadra di Serie A – il Cagliari – in un incontro di Coppa Italia. Nel 2022 era diventata la prima donna ad arbitrare regolarmente le partite di Serie A.