Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha confermato che Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nel campionato di calcio di Serie A maschile, a partire dalla prossima stagione. La promozione di Ferrieri Caputi, anticipata alcune settimane fa dalla pubblicazione delle nuove graduatorie arbitrali, è stata annunciata venerdì dall’AIA. Il presidente Alfredo Trentalange ha detto: «È un momento storico. Maria Sole è stata promossa perché se lo merita. Sarà il designatore poi a decidere il suo percorso, non vogliamo dare privilegi a nessuno. Ci piacerebbe però che lei, come gli altri arbitri, non venissero giudicati solo per eventuali errori».

Ferrieri Caputi ha 32 anni ed è laureata in Sociologia e ricerca sociale. Si è formata nella sezione AIA di Livorno e arbitra tra i professionisti dalla stagione 2020/2021. Da allora è stata la seconda donna ad arbitrare una partita di Serie B (dopo Maria Marotta) e la prima in assoluto a dirigere una squadra di Serie A — il Cagliari — in un incontro di Coppa Italia. Era stata inoltre nominata arbitro internazionale e lo scorso ottobre aveva diretto Scozia-Ungheria a Glasgow, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili del 2023.

Si è svolta oggi a #Coverciano la conferenza stampa dell’#AIA, che ha presentato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023. Vai al seguente link per scaricare il documento: https://t.co/5EsSFWcqh0 #arbitri #calcio #sport pic.twitter.com/y5upQCi3xV — A.I.A. (@AIA_it) July 1, 2022

– Leggi anche: Mancano gli arbitri di calcio