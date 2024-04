Per venerdì 26 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti locali

Per venerdì 26 aprile è stato indetto uno sciopero dei trasporti locali di quattro ore: aderiranno diversi sindacati del settore per protestare contro la scarsa sicurezza sul lavoro e le condizioni contrattuali di categoria ritenute poco vantaggiose. Lo sciopero, indetto a livello nazionale, si svolgerà prevalentemente in mattinata, con orari variabili da città a città: nel territorio di Roma riguarderà l’intera rete gestita dalle aziende ATAC e COTRAL fra le 8:30 e le 12:30. A Milano sarà interessata la rete ATM tra le 8:45 e le 12:45. A Napoli i mezzi della rete ANM potrebbero non circolare tra le 11 e le 15. In Emilia Romagna lo sciopero durerà dalle 11:30 alle 15:30 e coinvolgerà la rete TPER (a Bologna coinvolgerà anche il personale addetto al People Mover, il treno che porta dalla stazione di Bologna Centrale all’aeroporto Marconi). L’effettiva entità dell’interruzione dei trasporti locali dipenderà da quanto personale aderirà allo sciopero.