È stato arrestato per corruzione il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov

Martedì il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Il Comitato investigativo, la principale agenzia investigativa russa, ha fatto sapere che Ivanov è stato arrestato per aver accettato una tangente, ma non ha fornito maggior informazioni sulle accuse che gli sono state rivolte. Ivanov ha 48 anni ed era stato nominato viceministro della Difesa nel 2016, dopo essere stato vicegovernatore della regione di Mosca per quattro anni.

Nel 2022 la Fondazione Anti-corruzione (FBK), l’organizzazione fondata dal dissidente russo Alexei Navalny, morto in un carcere siberiano in circostanze ben poco chiare lo scorso 16 febbraio, aveva accusato Ivanov di essere al centro di un grosso caso di corruzione: le accuse riguardavano progetti di ricostruzione edilizia nei territori ucraini occupati dalla Russia, e in particolare a Mariupol, la città portuale nel sud dell’Ucraina che era stata per mesi bombardata dall’esercito russo prima di essere conquistata.