Lo sciatore austriaco Marcel Hirscher vuole tornare a gareggiare cinque anni dopo il ritiro, ma con la nazionale olandese

Il 35enne sciatore austriaco Marcel Hirscher ha deciso di tornare a gareggiare cinque anni dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2019: lo farà però per i Paesi Bassi, la nazione di origine di sua madre. La federazione sciistica austriaca ha detto di aver già dato il permesso a Hirscher di cambiare nazionale con cui gareggiare: per ufficializzare il ritorno, manca solo il via libera della Federazione internazionale (la FIS).

Hirscher è considerato uno dei migliori sciatori di sempre e la notizia del suo ritiro, quando aveva solo 30 anni, era stata per molti sorprendente. Nel 2019 infatti era ancora il miglior sciatore al mondo e aveva appena vinto la sua settima Coppa del Mondo di sci alpino (il principale circuito di gare dello sci professionistico). In carriera ha vinto 67 gare di Coppa del Mondo, 2 medaglie d’oro olimpiche e 7 medaglie d’oro ai Mondiali.

Il comunicato con cui la Federazione austriaca (la ÖSV) ha detto di aver accettato la scelta di Hirscher di gareggiare per i Paesi Bassi

Secondo il giornale austriaco Kronen Zeitung, la decisione di sciare per la nazionale olandese e non per quella austriaca si spiega con il desiderio di Hirscher di non togliere il posto a nessuno dei suoi compagni della nazionale austriaca. L’obiettivo di Hirscher sarebbe quello di tornare a gareggiare in Coppa del Mondo per prepararsi ai Mondiali (una manifestazione diversa, che dura solo una quindicina di giorni e si tiene ogni due anni), che si svolgeranno nel marzo del 2025 proprio in Austria, a Saalbach.

Il caso di Hirscher è per certi versi simile a quello dello sciatore 24enne Lucas Pinheiro Braathen, che aveva gareggiato per la Norvegia fino al 2023 (anno in cui aveva vinto la Coppa del Mondo di slalom speciale). Nel marzo 2023 aveva deciso di ritirarsi per via dei contrasti con la federazione norvegese legati a delle sponsorizzazioni. Nel marzo 2024 però Pinheiro Braathen ha annunciato di voler tornare a gareggiare con il Brasile dalla prossima stagione.