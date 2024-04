Tre persone sono state ferite in una scuola del Galles in un sospetto attacco con coltello: la polizia ha arrestato il presunto autore

Mercoledì tre persone sono state ferite in una scuola di Ammanford, nella parte occidentale del Galles, un centinaio di chilometri a nord-ovest di Cardiff e una ventina a nord di Swansea. Poco dopo la polizia ha arrestato una persona. Il tutto è avvenuto alla Ysgol Dyffryn Aman, una scuola bilingue frequentata da circa 1.700 studenti tra gli 11 e i 18 anni. Al momento non è chiaro cosa sia successo, ma BBC News ha citato alcuni testimoni che hanno parlato di un accoltellamento. Non è chiaro se le persone ferite siano studenti o personale scolastico, ma la polizia ha fatto sapere che sono state soccorse, aggiungendo che non si cercano altri sospettati. La scuola resterà chiusa per il tempo necessario al completamento delle indagini.