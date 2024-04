L’Atalanta ha battuto la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia e giocherà la finale contro la Juventus

L’Atalanta ha battuto 4-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la coppa nazionale italiana, e si è così qualificata per la finale, visto che all’andata aveva vinto la Fiorentina 1-0 (il risultato complessivo è stato quindi di 4-2 per l’Atalanta). In finale l’Atalanta incontrerà la Juventus, che ha eliminato la Lazio nell’altra semifinale. Atalanta-Juventus fu la finale di Coppa Italia anche tre anni fa, nel 2021: in quell’occasione vinse la Juventus 2-1. Nella sua storia l’Atalanta ha già vinto una volta la Coppa Italia, nel 1963.

La semifinale di ritorno tra Atalanta e Fiorentina è stata molto movimentata. L’Atalanta giocava in casa e si partiva da un gol di vantaggio per la Fiorentina. Dopo poco, all’ottavo minuto, ha segnato per l’Atalanta il centrocampista olandese Teun Koopmeiners. Nel secondo tempo la Fiorentina ha perso un giocatore per espulsione, il difensore serbo Nikola Milenkovic, ma è riuscita comunque a pareggiare con il difensore argentino Lucas Martinez Quarta al 68esimo minuto. Al 75esimo però l’Atalanta è andata di nuovo in vantaggio con un gol dell’attaccante Gianluca Scamacca: con quel risultato, 2-1 per l’Atalanta, si sarebbe andati ai tempi supplementari perché complessivamente le due semifinali erano in pareggio. L’Atalanta ha allora cominciato ad attaccare con più decisione, anche sfruttando il vantaggio di giocare in 11 contro 10, finché è riuscita negli ultimi minuti a segnare con l’attaccante nigeriano Ademola Lookman. Il croato Mario Pašalic ha poi segnato il 4-1 quando la Fiorentina aveva portato quasi tutti i suoi giocatori in attacco per provare a segnare, e la partita è finita subito dopo il gol.