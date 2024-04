La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia, dopo aver eliminato martedì in semifinale la Lazio. La partita di ritorno allo stadio Olimpico di Roma è stata vinta dalla Lazio 2-1, con due gol dell’argentino Taty Castellanos, ma la Juventus ha passato il turno grazie alla vittoria per 2-0 dell’andata a Torino: decisivo il gol dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik nel finale di partita. Domani Atalanta e Fiorentina giocheranno a Bergamo la gara di ritorno dell’altra semifinale (all’andata vinse la Fiorentina per 1-0): la finale si giocherà il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma.