Cinque persone migranti sono morte mentre cercavano di attraversare il canale della Manica

Martedì cinque persone migranti, tra cui una bambina di sette anni, sono morte mentre cercavano di attraversare il canale della Manica (il braccio di mare che separa il Regno Unito dall’Europa continentale) vicino a Wimereux, comune che fa parte del dipartimento di Pas-de-Calais, in Francia. L’ufficio stampa del prefetto di Pas de Calais ha detto che si erano imbarcate alle 5 del mattino su una barca che trasportava più di 110 persone.

Lunedì il governo britannico aveva approvato in via definitiva una legge sul trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda. Il piano prevede che tutte le persone arrivate “illegalmente” nel Regno Unito da gennaio del 2022 dopo essere passate attraverso un «paese sicuro» (un’espressione del diritto internazionale e che ogni paese tendenzialmente può interpretare in modo diverso sulla base di alcune linee guida, con esiti spesso controversi) possano essere trasferite in Ruanda, insieme alle loro richieste d’asilo: in questo gruppo sono comprese circa 52mila persone, la maggior parte delle quali è arrivata nel Regno Unito dopo aver compiuto pericolose traversate proprio del canale della Manica (e quindi partendo dalla Francia, che rientra nella definizione di paese sicuro).

