In Sri Lanka un’auto da corsa ha travolto e ucciso sette persone durante una gara

Domenica un’auto da corsa ha travolto e ucciso sette persone durante un rally che si stava svolgendo a Diyatalawa, nel sud dello Sri Lanka, il paese insulare che si trova a sud-est dell’India: più di venti sono state ferite, alcune delle quali in maniera grave. Non sono chiare le condizioni di salute del pilota dell’auto e al momento non è nemmeno chiaro se verrà incriminato per l’incidente, che si è verificato subito dopo che un’auto si era ribaltata durante la corsa. La polizia ha aperto un’indagine.

Il Fox Hill Supercross viene organizzato dall’Associazione degli sport automobilistici del paese fin dal 1993, ma quello di domenica era il primo evento da cinque anni a questa parte, prima a causa delle restrizioni per la pandemia da coronavirus, e poi per via di questioni legate alla grave crisi economica in corso nel paese. Tra le persone morte ci sono quattro addetti della gara e alcuni spettatori, compresa una bambina di otto anni.

