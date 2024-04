Tre persone sono state investite e ferite da un’auto a Gerusalemme: secondo la polizia israeliana è stato un attacco terroristico

Lunedì mattina un’auto ha investito alcuni pedoni nel quartiere Romema, nel nord-ovest di Gerusalemme, in Israele: tre pedoni sono rimasti feriti, ma non sono in gravi condizioni. La polizia israeliana ha definito quanto accaduto un attacco terroristico e ha detto che a bordo dell’auto c’erano due persone che avevano con loro una mitragliatrice, e che erano fuggite subito dopo lasciando l’arma in strada. I due si erano poi nascosti in un negozio nelle vicinanze, dove la polizia li ha arrestati. Al momento non è stata comunicata la loro identità.