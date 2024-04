È in corso lo spoglio dei voti per le elezioni regionali in Basilicata

Caricamento player

È in corso il conteggio dei voti per le elezioni regionali in Basilicata, dove si è votato domenica e lunedì (i seggi erano aperti fino alle 15) per eleggere il presidente della regione e rinnovare i 20 membri del consiglio regionale. Siamo ancora in una fase preliminare dello scrutinio: sono stati contati i voti provenienti da circa un sesto delle sezioni in cui è diviso il territorio della regione (112 su 682) ed è in vantaggio Vito Bardi di Forza Italia, il presidente uscente sostenuto dalla coalizione di destra al governo e dai partiti di centro Azione e Italia Viva. Al momento Bardi è intorno al 57 per cento contro il 42 (circa) del suo principale sfidante, Piero Marrese del Partito Democratico, sostenuto anche da Movimento 5 Stelle e dall’Alleanza Verdi e Sinistra. Eustachio Follia, del piccolo partito paneuropeo Volt, è di poco sopra l’1 per cento.

I risultati definitivi sono previsti già in serata e non c’è ballottaggio: vince il candidato che ha preso più voti. L’affluenza è stata del 49,8 per cento, in calo rispetto al 53,39 per cento delle ultime regionali del 2019.

Bardi ha 72 anni, è originario di Potenza ed è un ex generale della Guardia di Finanza. Era dato come nettamente favorito già dai sondaggi realizzati prima delle elezioni. Quando vinse nel 2019, ottenendo il suo primo mandato da presidente, fu una cosa abbastanza eccezionale per la storia politica della Basilicata: fino a quel momento infatti la regione era stata governata ininterrottamente dal 1995 dal centrosinistra, che aveva sempre avuto un largo consenso a livello locale.

Marrese è sindaco di Montalbano Jonico, un paese di circa 7mila abitanti in provincia di Matera, ed è anche presidente della provincia stessa (oggi però la rilevanza politica delle province è molto scarsa). La sua candidatura è stata decisa in modo caotico, dopo molte discussioni tra i partiti dell’area del centrosinistra, che avevano portato ad annunciare in via ufficiale la candidatura di tre persone diverse in una sola settimana, l’ultima delle quali era stata appunto Marrese. Il modo con cui si è arrivati a sceglierlo però ha tolto in partenza credibilità alla sua candidatura, e ha anche accorciato la sua campagna elettorale.

Anche per via della confusione con cui il centrosinistra era arrivato a scegliere un candidato, i partiti di centro Azione e Italia Viva avevano deciso di sostenere la candidatura di Bardi, nonostante fossero stati invitati da PD e M5S a sostenere il loro stesso candidato: un fatto che ha ulteriormente abbassato le possibilità di Marrese di competere con Bardi, che partiva già favorito anche solo con il sostegno dei partiti di destra. La legge regionale lucana inoltre non prevedeva il voto disgiunto (quello che permette di votare per una lista e contemporaneamente per il candidato di un’altra coalizione) e quindi c’è una minore possibilità di sorprese rispetto alle intenzioni di voto rilevate dai sondaggi (come era successo per esempio in Sardegna).