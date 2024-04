Il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, una delle più importanti corse di un giorno d’Europa

Il ciclista sloveno Tadej Pogačar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, una delle cinque corse di un giorno note come “classiche monumento”, che si è svolta oggi in Belgio. Pogačar, considerato il miglior ciclista in attività, ha staccato il gruppo di testa a 34 km dall’arrivo, arrivando in solitaria al traguardo. Al secondo posto e terzo posto sono arrivati il francese Romain Bardet e l’olandese Mathieu van der Poel.

È previsto che Pogačar, che ha 25 anni e corre per la squadra UAE Team Emirates, partecipi quest’anno sia al Giro d’Italia, nel quale non ha mai gareggiato, sia al Tour de France, che invece ha già vinto due volte, nel 2020 e nel 2021. Aveva già vinto la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2021, mentre a quella dell’anno scorso era caduto fratturandosi il polso. Tra le classiche monumento ha già vinto anche un Giro delle Fiandre nel 2023 e tre Giri di Lombardia (2021, 2022, 2023).