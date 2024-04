Celebripost

Quest’anno saranno 30 anni dall’uscita di Pulp Fiction, il secondo e più famoso film di Quentin Tarantino: ci recitarono John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson (che vinsero gli Oscar come migliori attori) e Harvey Keitel, tutti presenti a una proiezione in onore dell’anniversario al TCM Classic Film Festival. A causa della sua malattia mancava Bruce Willis, che pure faceva parte del cast, ma a fare le sue veci c’era la figlia Tallulah con un cappellino con il suo nome. Tra le altre persone da fotografare in settimana c’erano Doja Cat e Shakira al Coachella, Rihanna a un evento a Londra, Elon Musk ai Breakthrough Prize e Venus Williams alla prima di Challengers, mentre la sorella Serena era con Meghan Markle a una partita di polo. Per finire con Giovanni Muciaccia, per i nostalgici della televisione per ragazzi anni Duemila.