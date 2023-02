L’attore statunitense Bruce Willis è affetto da demenza frontotemporale, ha detto la sua ex moglie Demi Moore

Sul suo profilo Instagram Demi Moore, la ex moglie di Bruce Willis, ha fatto sapere giovedì che le condizioni di salute dell’attore statunitense sono degenerate in una demenza frontotemporale, termine che indica un gruppo di disturbi cerebrali che interessano soprattutto alcune aree del cervello, con conseguenze sull’articolazione del linguaggio, sulla personalità e sul comportamento. Lo scorso marzo i familiari di Willis avevano annunciato che l’attore era stato costretto a ritirarsi dalla recitazione perché soffriva di afasia, un disturbo del linguaggio che compromette le capacità comunicative.

In quel momento non era stata resa nota la gravità della condizione di Willis né la causa dell’afasia. Giovedì Moore ha scritto: «le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara». Bruce Willis ha 67 anni e solo nell’ultimo anno aveva recitato in undici film.