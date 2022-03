L’attore statunitense Bruce Willis si ritira dalla recitazione perché soffre di afasia, una malattia neurologica

I familiari di Bruce Willis hanno annunciato che l’attore statunitense soffre di afasia, una malattia neurologica che compromette le capacità cognitive, e che perciò è costretto a ritirarsi dalla recitazione. L’annuncio è stato dato sui social network dalla moglie di Willis, Emma Heming, oltre che dalle sue figlie e dalla sua ex moglie Demi Moore. Bruce Willis ha 67 anni e solo nell’ultimo anno aveva recitato in undici film. L’afasia, a seconda della gravità, può comportare l’incapacità parziale o totale di comunicare verbalmente, e influenzare anche la capacità di scrivere e comprendere le parole. Al momento la famiglia di Willis non ha detto quanto è grave la sua condizione.

