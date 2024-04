Almeno 8 persone sono state uccise in un attacco russo sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk

Nella notte fra giovedì e venerdì la Russia ha attaccato con droni e missili varie regioni ucraine. In quella di Dnipropetrovsk, nel centro del paese, sono state uccise almeno 8 persone: 2 nel capoluogo Dnipro, dove sono anche state ferite 20 persone, e 6 nella cittadina di Synelnykove, a sudest di Dnipro, dove sono state ferite 2 persone. L’attacco ha anche causato un incendio in un edificio residenziale di Dnipro e danneggiato la stazione della città. Sono in corso le operazioni di soccorso.