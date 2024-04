Il giornalista palestinese Sami al Ajrami ha lasciato la Striscia di Gaza

Sami al Ajrami, giornalista palestinese nato a Gaza che in questi mesi di guerra ha raccontato quotidianamente su Repubblica la situazione nella Striscia, ha detto di aver lasciato il territorio e di essere andato in Egitto. Ajrami, che da anni lavora e scrive dalla Striscia di Gaza per l’agenzia di stampa ANSA e collabora con vari media internazionali, era rimasto l’unico giornalista a scrivere sulla stampa italiana cronache da lì.

In un articolo pubblicato giovedì su Repubblica ha raccontato di aver deciso di andare via per timore di essere ucciso nei bombardamenti israeliani: «Ho buoni motivi per pensare che come giornalista stavo diventando un target. È successo a molti altri, diventi improvvisamente scomodo e non sai nemmeno esattamente perché. Troppi miei colleghi sono morti. Tanti altri sono fuggiti o stanno fuggendo proprio ora». Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ), associazione internazionale nata con lo scopo di difendere la libertà di stampa e i diritti dei giornalisti, ad oggi nella Striscia i bombardamenti israeliani hanno ucciso 97 giornalisti.

Ajrami ha raccontato di essersi reso conto di essere in pericolo di vita tre settimane fa, e di aver organizzato in segreto il viaggio verso l’Egitto dopo molte esitazioni. Pochi giorni fa aveva raccontato di essere riuscito a far andare via dalla Striscia le sue figlie, che ora si sono rifugiate nei Paesi Bassi, e che pensava che «saperle al sicuro mi avrebbe aiutato a fare meglio il mio lavoro». Con il passare dei giorni però, ha raccontato, i rischi per lui sono aumentati.

Ajrami ha spiegato che a preoccuparlo è stata soprattutto l’imminente invasione di Rafah, nel sud della Striscia, l’unica città che ancora non è stata invasa dall’esercito israeliano. Nei giorni scorsi il governo israeliano aveva approvato un piano che prevede l’evacuazione della zona di Rafah e il successivo attacco, ma per il momento non si sa quando ci sarà l’invasione. Ajrami ne ha parlato così: