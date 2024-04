La Roma ha deciso di confermare Daniele De Rossi come allenatore per il prossimo anno

Giovedì mattina la società di calcio della Roma ha pubblicato un comunicato in cui ha detto che Daniele De Rossi sarà l’allenatore della squadra anche il prossimo anno. De Rossi era arrivato lo scorso gennaio per sostituire José Mourinho, che era stato esonerato dopo risultati deludenti, e in questi tre mesi è andato molto bene: con lui la Roma ha fatto finora 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, passando dal nono al quinto posto in Serie A e qualificandosi ai quarti di finale di Europa League (giovedì sera giocherà il ritorno contro il Milan, dopo aver vinto l’andata 1-0 fuori casa).

Nel comunicato della Roma ci sono le parole di Dan e Ryan Friedkin, i due imprenditori statunitensi proprietari del club, in cui dichiarano che De Rossi «continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro», specificando che «ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni». De Rossi aveva firmato un contratto con la Roma fino alla fine di questa stagione (giugno del 2024): l’accordo ora verrà rinnovato almeno per il prossimo anno. Al momento la Roma non ha ancora chiarito la durata del prossimo contratto di De Rossi, ma in casi come questo – un allenatore che viene confermato dopo buoni risultati – solitamente vengono proposti contratti pluriennali.

